Veretout confirme des débuts compliqués à l'OM

Appelé par Didier Deschamps en Équipe de France, Jordan Veretout, présent en conférence de presse avec les Bleus ce lundi, s'est confié.





L'ancien milieu de terrain de l'AS Roma, critiqué pour son début de saison à Marseille, a reconnu une passe difficile : "Des débuts compliqués avec l'OM ? Oui, et vous avez été les premiers à le remarquer. Mais je suis monté en puissance, alors que je changeais de championnat et qu'il fallait m'acclimater à Marseille. J'ai retrouvé un bon niveau physique et je me suis lâché sur les derniers matchs. Je n'y croyais pas trop au début, mais au fur et à mesure que j'enchaînais les matchs, je savais que j'avais cette possibilité d'être appelé. Je me suis lâché et au final, ça a payé."



Jordan Veretout, par ailleurs, ne se sent pas comme la surprise de la liste : "Une surprise, je ne pense pas, car j'ai fait de très belles saisons en Italie. Evidemment, sur mon début de saison à l'OM, tout n'a pas été parfait, mais je pense que j'ai montré un bon visage sur ces derniers mois. J'ai su monter en puissance et le sélectionneur l'a vu. Je pense que c'est pour cela qu'il m'a sélectionné pour cette Coupe du monde."



Pour le moment, Jordan Veretout, comme Mattéo Guendouzi, n'a pas joué une seule rencontre avec les Bleus lors de la Coupe du monde.