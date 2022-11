Mercato : Flamengo ferme la porte pour Gerson mais...

Le président de Flamengo s'est plaint des négociations avec l'OM pour Gerson, que le club brésilien souhaite recruter cet hiver.





Dans une interview à la presse brésilienne, Rodolfo Landim, qui dirige Flamengo, a indiqué que son club avait "fermé la porte" pour un retour de Gerson, alors que l'OM demande un prix trop haut, selon Flamengo, pour son milieu de terrain de 25 ans. Mais d'après Bola Vip, l'ancien joueur de l'AS Roma et de la Fiorentina est toujours "une obsession" pour Flamengo, et le club brésilien espère encore recruter son ex-joueur (2019-2021), malgré des négociations très difficiles. Cette sortie dans la presse de Rodolfo Landim aurait pour but d'affoler l'OM, en faisant croire que Flamengo se retire du dossier, alors que Gerson n'est pas dans les plans de l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor. Marseille espère donc vendre le Brésilien pour recruter un remplaçant, comme Ruslan Malinovskyi, et voit Flamengo comme un espoir pour financer son mercato d'hiver.



Gerson, dans le viseur de quelques écuries européennes, dont le FC Séville de Jorge Sampaoli, va reprendre l'entraînement avec l'OM, ces jours-ci. L'avenir du milieu est toujours en suspens dans la cité phocéenne.