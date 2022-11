Mercato : un club veut Sanchez cet hiver

Le Chilien Alexis Sanchez pourrait-il quitter l'OM lors du mercato hivernal ? La presse turque révèle que c'est une possibilité.





D'après les informations relayées par Fotomac, Fenerbahçe, le 1e du championnat de Turquie, aurait des vues sur l'ancien attaquant de l'Inter, d'Arsenal et du FC Barcelone. La formation stambouliote aimerait profiter d'une tension entre Alexis Sanchez et Igor Tudor, affirme le journal, pour chiper à l'OM le buteur de 33 ans, auteur d'une bonne saison (7 buts en 17 rencontres).



Avant de faire une éventuelle offre, cela dit, Fenerbahçe devra se séparer en janvier de João Pedro (30 ans), l'international italien (1 sélection). Une information à prendre avec des pincettes, d'autant qu'on voit mal Pablo Longoria vendre Alexis Sanchez après seulement six mois à l'OM.