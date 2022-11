L'OM "manque" à un ancien Marseillais

André Ayew, 32 ans, qui participe à la Coupe du monde au Qatar avec le Ghana, s'est exprimé dans La Provence.





Formé à l'Olympique de Marseille, club qu'il a quitté en 2015, André Ayew a confié toujours suivre les résultats de son club de coeur : "Marseille me manque beaucoup, c'est ma maison, j'y rentre de temps en temps. L'OM me manque aussi. Je suis tous les résultats, je sais tout ce qu'il s'y passe."



Depuis son départ de l'OM, il y a sept ans, André Ayew a beaucoup vadrouillé en Europe. Passé par l'Angleterre (Swansea City, West Ham United), le Ghanéen a ensuite filé en Turquie (Fenerbahçe), avant d'entamer une aventure exotique, en 2021, au Qatar (Al-Sadd SC).



Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec son club, André Ayew réalise un piètre début de saison (2 buts et 1 passe décisive en 7 rencontres). L'attaquant est plus efficace avec sa nation durant la Coupe du monde (2 matchs, 1 but, 1 passe décisive).