Courbis : "Pourquoi ne pas tenter Saliba à droite ?"

Sur les ondes de RMC, Rolland Courbis a estimé que l'option William Saliba arrière droit pouvait être tentée face à la Tunisie.





Malgré un début de saison tonitruant avec Arsenal, William Saliba reste derrière Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté dans la hiérarchie des défenseurs centraux de l'Équipe de France. Et même si Didier Deschamps envisage de réaliser un gros turnover pour le dernier match face à la Tunisie, l'ancien Olympien ne devrait pas être titularisé pour autant.



De son côté, Rolland Courbis estime que le Gunner pourrait être utilisé au poste de latéral droit lors de ce troisième et dernier match de poule. Une façon d'économiser Théo Hernandez en basculant Benjamin Pavard sur le côté gauche : "Pourquoi ne pas tenter Saliba en latéral droit et Pavard à gauche pour préserver Théo ? On est parti sur l'idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors, on fait avec. Un garçon comme Saliba, chacun ses goûts, mais je pensais que c'était le remplaçant idéal de Varane. J'ai vu Varane ne pas jouer et ce n'était pas lui titulaire. Je le trouve très très fort, mais peut-être que je le vois plus gros que ce qu'il est. Ou peut-être que je vois bien."



Lors de son année à Marseille, Saliba avait été essayé à ce poste, notamment face à Nice en Coupe de France, pour des résultats assez peu concluants.