Papin sous le charme de Giroud

Interviewé par Téléfoot, Jean-Pierre Papin n'a pas tari d'éloges sur le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus.





Auteur d'un doublé face à l'Australie lors du premier match de poule de l'Équipe de France, Olivier Giroud a une nouvelle fois prouvé qu'il avait encore le niveau, à 36 ans, pour être titulaire à la pointe de l'attaque des champions du monde en titre. Avec 51 buts au compteur, il est d'ailleurs à une réalisation de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Thierry Henry.



Interrogé sur les qualités du joueur de l'AC Milan, Jean-Pierre Papin voit en lui le prototype du n°9 comme il l'expliquait dans Téléfoot : "Je pense que Giroud est un des vrais derniers numéro 9 qui existe. Aujourd'hui il n'y en a plus, on ne les fabrique plus."