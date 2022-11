Moukandjo : "Ngapandouetnbu, c'est l'avenir"

Benjamin Moukandjo a donné son sentiment sur la progression de Simon Ngapandouetnbu.





Dans les colonnes de La Provence, Benjamin Moukandjo s'est exprimé sur les progrès réalisés par Simon Ngapandouetnbu. Le consultant le pense sur la bonne voie : "J'en ai entendu le plus grand bien par l'un de mes amis. C'est un gardien à fort potentiel. Au Cameroun, on a souvent eu de grands spécialistes du poste : Bell, Songo'o, Nkono, Kameni... Aujourd'hui, on a Onana. On a cette ressource-là, à ce poste-là. Simon est encore jeune, il découvre la sélection. C'est l'avenir. À l'OM, il va apprendre. Avec ce Mondial, il est en avance sur ses temps de passage. Au Qatar, il observe, prend ses marques. J'espère qu'il fera une carrière à la Bell", a-t-il déclaré.



Simon Ngapandouetnbu n'a pas fait la moindre apparition sur les terrains avec l'équipe première de l'OM. Le portier de 19 ans figure néanmoins dans la sélection camerounaise pour le Mondial.