Mercato, Gerson : des précisions sur ce que propose Flamengo

Flamengo ne proposerait que 10 millions d'euros, plus 6 millions de ce qui est dû par l'OM, pour recruter Gerson. Le club phocéen garderait 30 % du joueur.





Le journaliste Vene Casagrande a apporté de nouvelles précisions concernant les négociations entre Flamengo et l'OM, pour Gerson. Le club brésilien ne serait disposé à miser que 10 millions d'euros, plus 6 millions de ce que lui doit Marseille pour le transfert de 2021. "Le principal obstacle dans la négociation de Flamengo avec l'Olympique pour Gerson : Flamengo veut acheter 50 % de Gerson sur les 80 % que détient l'OM. Autrement dit, garder les Européens comme partenaire pour le joueur. Mais l'OM ne veut pas garder le pourcentage et n'accepte de négocier les 80 % que pour environ 20 millions d'euros. Flamengo, qui détient déjà 20 % de Gerson, s'engage à racheter 50 % des 80 % que possède l'Olympique pour 10 millions (+ ce qu'il doit encore recevoir du club français, soit environ 6 millions). L'OM ne veut pas ce type de business et ne veut pas plus de pourcentage du joueur. La négociation se poursuit", a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux.



Gerson devrait a priori retourner en France pour la reprise de l'entraînement. Des clubs espagnols et anglais s'intéresseraient à lui.