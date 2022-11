Mercato : Valladolid avance ses pions pour un mécontent

Le Real Valladolid suit de près la situation de Luis Suarez. Il s'agit du troisième club espagnol intéressé par le joueur de l'OM, après Cadix et Elche.





D'après les éléments divulgués par Estadio Deportivo, le Real Valladolid a pris des renseignements sur la situation de Luis Suarez, à l'OM. Le directeur sportif du club de Liga connait bien le Colombien dans la mesure où il l'avait recruté lorsqu'il était à Grenade. La formation de Liga ne dispose en revanche pas d'un gros budget et la seule solution pour boucler l'opération devrait être de conclure un prêt. Pour rappel, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont misé 10 millions d'euros pour s'attacher ses services, l'été dernier.



Âgé de 24 ans, l'attaquant a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive en 11 apparitions, cette saison. Le joueur n'a passé que 403 minutes sur les terrains.