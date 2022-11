Mercato : des nouvelles de de la Fuente

Konrad de la Fuente devrait bien faire son retour à l'OM, cet hiver. L'Olympiakos Le Pirée ne voudrait pas le conserver.





Selon les informations obtenues par Matteo Maretto, journaliste de Revelo, Konrad De La Fuente va revenir à l'OM, lors du mercato de janvier. Le milieu offensif américain n'a pas du tout convaincu, en Grèce, où il n'a disputé que 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Le joueur n'est jamais parvenu à se montrer décisif et ses dirigeants ne devraient pas davantage l'utiliser en seconde partie de saison. Une nouvelle porte de sortie devrait lui être trouvée, ces prochaines semaines.



Konrad de la Fuente a été recruté par l'OM pour 3 millions d'euros, lors de l'été 2021. Après de bons débuts, le natif de Miami s'est progressivement éteint. Il a marqué 1 but et donné 3 passes décisives en 23 rencontres avec Marseille.