Ribéry : "Mon but contre l'Espagne était un grand moment"

Dans un entretien accordé à OneFootball, Franck Ribéry est revenu sur ses différentes expériences en Coupe du Monde.





Tout jeune retraité depuis le mois d'octobre, Franck Ribéry s'est penché, pour OneFootball, sur sa carrière en Équipe de France. Avec 81 sélections au compteur pour 16 buts, le natif de Boulogne-sur-Mer a disputé deux phases finales de Coupe du Monde en 2006 et 2010, un accomplissement dont il est toujours très fier : "C'est le plus grand tournoi auquel vous pouvez participer en tant que joueur de football professionnel. Vous avez l'occasion de représenter votre pays devant le monde entier. Tous rêvent d'y participer un jour. J'ai eu l'honneur d'en disputer plusieurs avec l'équipe de France durant ma carrière. Je serais toujours fier de cela. Il y a aussi des grandes carrières sans Coupe du Monde. Mais bien sûr, c'est un moment fort pour chaque joueur de participer à une Coupe du Monde. Ce sont des tournois et des matches pour lesquels vous vous donnez à fond chaque jour dans le but de gagner."



Sans surprise, son meilleur souvenir dans cette compétition est le match face à l'Espagne en 2006, où l'ancien joueur de l'OM a marqué son premier but avec les Bleus : "Toute l'édition 2006 en Allemagne a été très spéciale. Mon but en huitième de finale contre l'Espagne était très important à ce moment-là du match. C'était un grand moment."