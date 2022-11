Payet pas inquiet pour Neymar

Interrogé sur la blessure à la cheville de Neymar dans le Mag de TF1, Dimitri Payet estime que le Brésilien ne va pas déclarer forfait.





Blessé lors de la première rencontre du Brésil face à la Serbie, Neymar est d'ores et déjà forfait pour la phase de poule. Victime d'une légère entorse à la cheville, le n°10 de la Seleçao devrait cependant être apte pour la suite de la compétition.



Invité sur le plateau du Mag de TF1, Dimitri Payet a réagi à la blessure de la star brésilienne : "C'est le problème en Coupe du monde, on est sans cesse dans l'urgence. Et la moindre petite blessure peut nous faire déclarer forfait. Après, en le voyant marcher comme ça, je ne suis pas plus inquiet que ça. Le voir marcher, c'est plutôt rassurant."