Balerdi fait l'éloge de Ruben Blanco

Invité à s'exprimer sur son coéquipier Ruben Blanco, Leonardo Balerdi a été dithyrambique envers le gardien remplaçant de l'OM.





Si le poste de gardien de but était lui aussi soumis à une concurrence sous les ordres de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a quant à lui, établi une hiérarchie claire dès son arrivée. Pau Lopez est le gardien n°1 et Ruben Blanco son remplaçant.



Pour autant, l'ancien portier du Celta Vigo, arrivé cet été pour pallier le départ de Steve Mandanda, est pleinement investi dans son rôle et semble être un élément très apprécié au sein du groupe olympien. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Leonardo Balerdi dans le dernier épisode d'Objectif Match : "Comme je lui ai déjà dit, c'est un très grand gardien. J'ai été agréablement surpris de la belle personne qu'il est. Parce que c'est difficile quand tu es derrière quelqu'un. Lui, il est serein, il travaille toujours avec le sourire. Il encourage tout le monde et participe toujours à mettre une bonne ambiance, c'est fondamental pour l'équipe."



Cette saison, le portier espagnol a disputé 3 matchs de Ligue 1. Il pourrait retrouver du temps de jeu en Coupe de France.