Mercato : Gerson va revenir à Marseille

Faute d'accord avec Flamengo, Gerson sera présent pour la reprise de l'entraînement le 30 novembre, a affirmé son père à SportMed TV.





C'est un feuilleton qui va sans doute durer encore quelques semaines au vu de la tournure que prend le dossier. Avant même le dernier match qui a précédé la coupure internationale face à Monaco, Gerson était rentré au Brésil dans l'espoir que l'OM et Flamengo négocient rapidement son retour au pays.



Cependant, les discussions patinent entre les deux clubs, Flamengo ne souhaitant pas payer la somme demandée par l'OM, qui avoisinerait les 15 millions d'euros. Par conséquent, le milieu de terrain sera bel et bien présent à la reprise de l'entraînement le 30 novembre prochain, comme l'a confié son père Marcao à SportMedTV : "On doit oublier cet épisode et regarder de l'avant." Même si un retour dans le championnat brésilien paraît de plus en plus compliqué, Gerson ne devrait pas s'éterniser dans la cité phocéenne. Des clubs de Premier League et de Liga seraient toujours attentifs à sa situation.