Valbuena tombe à son tour sur Mbappé

Après Éric Di Meco, c'est au tour de Mathieu Valbuena de s'interroger sur le choix de faire tirer les coups de pied arrêtés à Kylian Mbappé en Équipe de France.





L'ancien milieu de terrain de l'OM a exprimé son point de vue dans une interview accordée au journal L'Équipe. Il estime qu'une hiérarchie claire doit être établie au niveau des coups de pied arrêtés : "Kylian n'est pas un spécialiste, ça se sent dans sa technique de frappe. Pourquoi il les tirerait ? Chacun doit rester dans son rôle. Il a tellement d'autres facultés, d'autres qualités, Kylian, mais il est loin d'être le plus précis. C'est tellement important, les coups de pied arrêtés, aujourd'hui, que pour moi, il faut une hiérarchie très claire avec, dans l'idéal, un gaucher et un droitier. S'il est sur le terrain, Antoine (Griezmann), ça devrait être lui, avec sa sensibilité technique. Derrière, il y en a d'autres comme Ousmane Dembélé ou Théo Hernandez."



Lors de la rencontre face au Danemark, c'est Antoine Griezmann qui a frappé l'intégralité des corners pour les Bleus. Didier Deschamps semble donc avoir rectifié le tir.