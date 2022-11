Rongier et la fierté du brassard

Dans le dernier épisode d'Objectif Match, Valentin Rongier a fait part de sa fierté de porter le brassard de capitaine que lui a confié Igor Tudor.





Depuis plusieurs saisons, Valentin Rongier est l'un des tauliers de l'OM au milieu de terrain. S'il n'est pas forcément un leader par la parole, l'ancien Nantais l'est par l'exemple et par les efforts qu'il fournit sur le terrain à chaque match.



En l'absence de Dimitri Payet, relégué sur le banc, Igor Tudor a donc décidé de lui confier le capitanat, un rôle que le natif de Mâcon rempli avec beaucoup de fierté comme il l'expliquait dans Objectif Match : "Le coach m'a donné ce brassard quand Dim' ne joue pas. Je remplis ce rôle par mon attitude en fait, ce n'est pas parce que je parle plus qu'avant. C'est une énorme fierté. Quand on regarde la liste de ceux qui l'ont porté, il y a quand même de très, très beaux noms."