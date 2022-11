Mercato : champ libre pour Karsdorp ?

Selon les informations recueillies par Calciomercato, la Juventus de Turin s'est retirée du dossier Rick Karsdorp.





Ces derniers jours, la presse italienne faisait état d'un intérêt de l'OM pour Rick Karsdorp, latéral droit de la Roma qui n'entre plus dans les plans de José Mourinho. Et ce, même si l'OM dispose déjà de deux joueurs à ce poste en la personne de Jonathan Clauss et Issa Kaboré.



Un dossier qui s'annonçait malgré tout compliqué dans la mesure où la Juventus Turin avait inscrit le nom du joueur Néerlandais sur sa short-list. Mais selon les informations de Calciomercato, la Vieille Dame aurait donné sa priorité au latéral du Torino Wilfred Singo pour remplacer Juan Cuadrado, libre cet été. De quoi permettre à Pablo Longoria de passer à l'action pour le natif de Schoonhoven.