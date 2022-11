Deschamps : "On est dans la position idéale"

Après la victoire obtenue face au Danemark (2-1), Didier Deschamps a tenu à féliciter ses troupes pour la qualification.





Après la victoire de ses joueurs face au Danemark hier (2-1), Didier Deschamps a fait part de sa satisfaction au micro de TF1 : "Nous avons fait beaucoup de choses intéressantes même si on a manqué un peu de réussite. Bravo à mes joueurs, ils ont su avoir du répondant. On a pris un but sur coup de pied arrêté, un secteur où les Danois sont très bons, mais nous aussi, on les a mis en difficulté dans ce secteur de jeu. Dans l'ensemble, c'est logique qu'on remporte ce match face à une belle équipe. Le Danemark est souvent sous-coté, mais ce soir cette équipe a encore prouvé qu'elle faisait partie des bonnes nations. Pour nous, c'est l'idéal, on a six points et on est sûr d'être qualifié après deux matchs donc on va profiter de ça."



L'optimisme était de mise du côté de l'ancien coach de l'OM : "L'assurance d'être en huitièmes amène de la sérénité. D'autant plus que nous avons de grandes chances de terminer premier du groupe dans la mesure où notre goal-average est bien meilleur que celui de l'Australie. On est dans la position idéale, le premier objectif est atteint. Ce groupe est fort, solide et a envie de faire de belles choses."