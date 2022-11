France 2-1 Danemark : les Bleus se qualifient pour les 8èmes

Les hommes de Didier Deschamps avaient rendez-vous avec le Danemark pour leur deuxième match de poule. Ils ont obtenu une victoire méritée (2-1) et ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale.





Après leur victoire initiale face à l'Australie (4-1), les Bleus devaient confirmer face au Danemark, une équipe face à qui ils s'étaient inclinés à deux reprises en Ligue des Nations. Dominatrice en première période, l'Équipe de France n'est pas parvenue à tromper Kasper Schmeichel malgré plusieurs belles occasions. Il a fallu attendre le retour des vestiaires et une très belle combinaison entre Théo Hernandez et Kylian Mbappé sur le côté gauche pour voir les Bleus prendre l'avantage grâce au joueur du PSG (61ème). Rapidement, les Danois sont revenus à hauteur par l'intermédiaire de Christensen sur corner (68ème), mais un nouveau but de Kylian Mbappé (86ème) en fin de match, sur un centre d'Antoine Griezmann, a permis à la France d'arracher une victoire méritée (2-1).



Avec cette deuxième victoire en autant de matchs, les Bleus ont assuré leur qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Il leur suffit d'un nul face à la Tunisie mercredi pour terminer premiers du Groupe D.