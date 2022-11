Payet : "Galtier est le coach qui m'a le plus marqué"

Présent sur le plateau du Mag de TF1, Dimitri Payet a rendu hommage à son ancien coach du côté de Saint-Étienne.





Invité sur le plateau du Mag de TF1 aux côtés de Denis Brogniart et Adil Rami, Dimitri Payet a notamment réagi à la causerie d'Hervé Renard à la mi-temps d'Argentine-Arabie Saoudite avant de se remémorer ses différentes relations avec ses entraîneurs.



Un coach l'a particulièrement marqué et avait cette capacité à remobiliser ses troupes selon le Réunionnais : "Le coach qui m'a le plus marqué, c'est Christophe Galtier. Quand on était à Saint-Étienne, là où il nous a récupérés, on était dans une période difficile. Et c'est vrai qu'à la mi-temps quand on perdait, sans même monter dans les tours, il avait les mots justes. C'est surtout ça."



Le capitaine de l'OM a côtoyé Christophe Galtier pendant quatre saisons dans le Forez (2007-2011). Une période durant laquelle il a inscrit 25 buts en 148 matchs.