Son : " Ma blessure ? C'était un cauchemar"

Lors de la 6ème et dernière journée de Ligue des Champions contre l'OM, Heung Min Son était sorti sur blessure suite à un choc au visage dans un duel avec Chancel Mbemba. Une intervention à la régulière qui avait tout de même valu au Congolais de recevoir une vague d'insultes sur les réseaux sociaux de la part de certains supporters coréens.



Le joueur de Tottenham souffrait de quatre petites fractures autour de l'oeil gauche et n'est pas passé loin de rater la Coupe du Monde. Finalement, après une opération, il a pu s'envoler vers le Qatar avec sa sélection. Au micro de BeIn Sports, il est revenu sur cet épisode : "Pour être honnête, c'était un cauchemar. J'ai tout fait pour être ici parce que c'est un grand honneur pour moi de jouer pour ce pays incroyable. Après m'être blessé, j'ai appelé certains de mes kinés et j'ai dit : ‘écoutez, je me fiche de me faire opérer, je veux jouer la Coupe du monde'. Ensuite, l'opération s'est très bien déroulée et je suis très reconnaissant que les Spurs aient fait leur maximum pour que je puisse faire la Coupe du monde. Je suis vraiment reconnaissant envers tout le monde autour de moi et aussi envers mes coéquipiers. C'est un sentiment formidable d'être ici et jouer le plus grand tournoi au monde."