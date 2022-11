Le rapport Bauer recommande la fin des répressions sur les fumigènes

La LFP avait demandé un rapport général sur la sécurité dans les stades de Ligue 1. L'Équipe a pu y jeter un oeil.





Depuis de longs mois, la sécurité dans les stades de Ligue 1 est devenue une priorité pour la LFP et son président Vincent Labrune. En ce sens, l'instance avait demandé à Alain Bauer, criminologue, de rédiger un rapport sur ce sujet, dans le but de faire un état des lieux de la situation et d'en dégager des propositions.



Le journal L'Équipe, qui a pris connaissance de ce rapport, en a dévoilé une partie. On peut notamment y trouver une préconisation visant à stopper la répression systématique des fumigènes, Alain Bauer mettant en avant la nécessité d'ouvrir le dialogue entre la LFP et les groupes ultras. Il estime aussi qu'il serait plus judicieux de sanctionner individuellement les fauteurs de troubles et non plus de manière collective (groupes de supporters, clubs). Enfin, il conseille à la Ligue d'adapter son jugement et ses sanctions à la capacité des stades, une enceinte comme le Stade Vélodrome étant plus difficile à gérer que le Stade Louis II.