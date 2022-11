Clauss : "Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre"

Après avoir connu des moments difficiles dans sa carrière, Jonathan Clauss concède qu'il ne prend rien pour acquis et reste un joueur particulièrement humble, ce qui le différencie parfois de la masse.





Dans une longue interview accordée à Onze Mondial, Jonathan Clauss s'est livré sur de nombreux sujets et il est notamment revenu sur la manière dont il s'est construit au travers de ses différentes expériences, parfois difficiles, en tant footballeur : "Avoir connu beaucoup de déceptions, de rebondissements, avoir vécu la vraie vie entre guillemets par rapport au monde du foot, entre les salaires et tout ce qui va avec. Le foot, c'est un peu la vie d'artiste pour les gens. Quand les gens entendent footballeur, c'est la vie rêvée de tout le monde. Moi, ça m'a rendu différent parce qu'avant de connaître la belle vie comme celle d'aujourd'hui, je suis passé par des moments beaucoup plus compliqués. Forcément, j'ai la tête sur les épaules, déjà de par mon éducation, puis du fait d'avoir connu le très bas. Aujourd'hui, je suis un peu plus haut, mais je ne m'enflamme pas, je ne me prends pas pour quelqu'un. Parce que je ne suis pas comme ça et parce que je ne veux pas être comme ça. Je suis peut-être un peu différent parce qu'il y a ce côté humble, je prends tout comme du plus et je sais que ça peut aussi aller très vite dans l'autre sens. C'est peut-être ça qui me rend différent dans certaines situations ou par mon comportement."



Cette saison, l'ancien Lensois et le joueur le plus décisif de l'effectif de l'OM avec un but et six passes décisives en 20 matchs.