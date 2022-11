Guendouzi a une solution pour Deschamps à gauche

En conférence de presse, Mattéo Guendouzi a soumis le nom d'Eduardo Camavinga pour remplacer Théo Hernandez au poste d'arrière gauche.





Depuis la grave blessure et le forfait de Lucas Hernandez, seul son frère Théo est capable d'évoluer au poste d'arrière gauche. Une suspension ou une blessure de ce dernier mettrait l'Équipe de France dans une situation compliquée dans la mesure où aucun autre défenseur gaucher n'a été retenu par Didier Deschamps.



Présent en conférence de presse, Mattéo Guendouzi a estimé que le milieu de terrain du Real Madrid Eduardo Camavinga était capable d'endosser ce rôle après avoir été essayé à ce poste par le staff lors du match amical face à Al-Markhiya : "Cama a joué ce rôle, parce que peu de joueurs peuvent être à cette position et on n'a pas beaucoup de gauchers. Il a été très bon, il a marqué un magnifique but d'ailleurs. Ils ont mis pas mal d'intensité, ils ont pressé, il y avait de bons joueurs en face. Mais c'était surtout un match d'entraînement, garder la dynamique, la forme."