Di Meco charge Mbappé sur les coups de pied arrêtés

Sur les ondes de RMC, l'ancien défenseur a estimé que Kylian Mbappé souhaitait tirer les corners principalement pour améliorer ses statistiques avec les Bleus.





Depuis quelque temps, Kylian Mbappé se charge de frapper les corners en Équipe de France. Un exercice dans lequel le joueur du PSG ne semble pas vraiment à l'aise comme on a encore pu le voir face à l'Australie avec des corners souvent trop courts qui peinent à atteindre le premier poteau.



Pourquoi continue-t-il de les tirer alors que des joueurs comme Griezmann ou Dembélé semblent plus à même de réussir l'exercice ? Pour Éric Di Meco, l'ancien Monégasque espère juste améliorer ses statistiques, comme il l'expliquait sur les ondes de RMC : "On a parlé de cela avec Emmanuel Petit, et on a eu la même réflexion. Je reste persuadé, et du coup Manu le confirmera, que Mbappé a insisté pour tirer les coups de pied arrêtés pour soigner ses stats. Je préférerais le voir dans les 18 mètres plutôt que d'aller tirer les corners pour les mettre à un mètre du sol."