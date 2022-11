Abardonado : "Les calendriers sont démentiels"

Interviewé par le site officiel de l'OM, Jacques Abardonado a donné son sentiment sur l'avalanche de blessures qui touchent les joueurs internationaux depuis quelques semaines.





Pour expliquer ce phénomène, l'entraîneur adjoint de l'équipe de National 3 de l'OM a pointé du doigt le calendrier surchargé auquel font face les joueurs depuis le début de la saison : "La préparation des joueurs internationaux avec une coupe du monde en pleine saison n'est pas la même. Les calendriers sont démentiels, il y a des matchs dans tous les sens. Le championnat, la coupe d'Europe, cela fait beaucoup de rencontres. Mentalement, ça joue aussi de savoir qu'il y a une coupe du monde en novembre-décembre. Est-ce que l'on se donne à fond pour être sûr d'aller en équipe nationale ? Est-ce que l'on se gère pour être au maximum pendant la coupe du monde ? Je pense qu'ils ont fait la meilleure préparation possible pour être en forme à la coupe du monde."



Pour l'ancien défenseur de l'OM, disputer une Coupe du Monde en milieu de saison nécessite une préparation totalement différente : "C'est une préparation délicate qui est différente par rapport à celle d'une saison avec une coupe du monde à la fin. En général, les joueurs y pensent à partir de février-mars. Là, dès la préparation, ils savent que dans trois mois, il y a une compétition très importante. Pour certains, c'est la dernière, pour d'autres, c'est la première. Les charges de travail ne sont pas les mêmes, car la vitesse de jeu a énormément augmenté. On voit tout cela avec les GPS, les caméras. On peut optimiser le travail encore plus et c'est très physique."