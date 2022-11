OM-Toulouse programmé

Pour la reprise de la Ligue 1 après la Coupe du Monde au Qatar, les Olympiens recevront Toulouse le jeudi 29 décembre à 21h00 pour le compte de la 17ème journée.





Pour la première fois de son histoire, le Championnat de France se mettra à l'heure anglaise avec un Boxing Day pendant les fêtes. En effet, deux journées sont prévues les 28-29 décembre et 1er et 2 janvier alors que la Coupe du Monde rendra son verdict le 18 décembre.



La LFP a d'ailleurs dévoilé le programme de la 17ème journée et l'OM accueillera Toulouse le jeudi 29 décembre, à partir de 21h00. Un match qui devrait, sans aucun doute, se jouer dans un Stade Vélodrome une nouvelle fois à guichets fermés. Les Toulousains occupent la 12ème du championnat avec 16 points.