Le Sénégal se relance, Dieng buteur

Après une défaite initiale face aux Pays-Bas, le Sénégal s'est relancé dans ce Groupe A en battant le Qatar (3-1). Bamba Dieng a inscrit le but du break.





Malgré un match intéressant où ils avaient quasiment fait jeu égal avec les Pays-Bas, les Sénégalais s'étaient inclinés pour leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022 (2-0). Cet après-midi, les Lions de la Téranga devaient absolument réagir face au Qatar pour continuer à croire à la qualification.



C'est ce qu'ils ont fait puisque les vainqueurs de la CAN 2022 ont répondu présents en s'imposant logiquement contre le pays hôte (3-1). Après une entame de match équilibrée, Boulaye Dia a profité d'une grosse erreur de la défense qatarienne pour ouvrir le score à la 41ème minute. Au retour des vestiaires, c'est l'ancien Angevien Famara Diédhou qui a aggravé la marque d'une tête rageuse au premier poteau sur un corner d'Ismail Jakobs (48ème).



Devant leur public, les Qataris poussent et Édouard Mendy multiplie les arrêts décisifs. C'est finalement Mohammed Muntari qui inscrit le premier but de l'histoire du Qatar en Coupe du Monde (78ème). Sous pression, les hommes d'Aliou Cissé vont finalement être délivrés par Bamba Dieng. Entré en jeu dix minutes auparavant, l'attaquant de l'OM, bien servi par Iliman Ndiaye côté droit, trompe le portier adversaire et scelle la victoire du Sénégal (3-1). De son côté, Pape Gueye n'est pas entré en jeu.



Les Lions de la Téranga joueront leur qualification lors du troisième et dernier match face à l'Équateur mardi, à partir de 16h00.