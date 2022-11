Eyraud a quitté ses fonctions à l'OM et à la LFP

Jacques-Henri Eyraud n'a plus de fonction, à l'OM et à la LFP. L'ancien président se consacre à d'autres activités.





Selon les informations communiquées par La Marseillaise, Jacques-Henri Eyraud a fait ses adieux définitifs à l'OM, ces derniers jours. L'ancien président a reformulé les présentations de ses comptes sur les réseaux sociaux et quitté ses fonctions au sein du club. Le dirigeant a également quitté ses fonctions auprès de la Ligue pour "Project Liberty et au développement des activités du groupe".



Jacques-Henri Eyraud a été président de l'OM entre 2016 et 2021. Son départ a fait suite à une crise profonde et Pablo Longoria a pris sa succession, à la tête du club.