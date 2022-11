Gerson : le vice-président de Flamengo en colère contre l'OM

Flamengo commence à s'agacer des exigences de l'OM, concernant Gerson. Le club brésilien n'a apparemment pas les moyens de ses ambitions.





Sur TNT Sports, le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a fait part de sa colère vis-à-vis de l'OM. Les dirigeants marseillais seraient trop exigeants : "Je ne sais pas si c'est une stratégie de l'Olympique de Marseille d'essayer de mettre son prix au-dessus du prix auquel on l'a vendu (20 millions en 2021). Pour ce prix-là, on vend. On ne va pas acheter", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "J'imagine que Gerson, pour tout ce qu'il a montré, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait vraiment l'avoir. C'est le montant que l'Olympique facture et a le droit de facturer, c'est un joueur sous contrat, mais c'est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer."



Le retour du joueur au Brésil a du plomb dans l'aile. Plusieurs clubs seraient sensibles aux performances du milieu de terrain, en Europe.