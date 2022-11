Rongier : "Veretout est un super mec"

Valentin Rongier a confié le bien qu'il pensait de son nouveau coéquipier Jordan Veretout. L'entente entre les deux joueurs parait très bonne dans l'entrejeu de l'OM.





Dans l'émission Objectif Match, Valentin Rongier a lâché quelques mots sur son partenaire du milieu de terrain Jordan Veretout. L'ancien Romain semble apprécié par le vestiaire phocéen : "C'est un super mec, un bosseur. Il adore s'entraîner, il sourit, c'est le genre de mec avec qui on aime travailler et passer du temps", a déclaré l'ex-Nantais.



Jordan Veretout totalise 21 apparitions sous le maillot de l'OM. Le natif d'Ancenis a inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives.