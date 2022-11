Mercato : Galatasaray et Besiktas aux renseignements pour Under

Galatasaray et Besiktas auraient avancé leurs pions pour recruter Cengiz Under, cet hiver. Des coéquipiers de la sélection tenteraient de convaincre le joueur de l'OM de rejoindre Istanbul.





D'après les éléments obtenus par Hurriyet, Galatasaray et Besiktas verraient d'un bon oeil le recrutement de Cengiz Under, cet hiver. Le joueur performe avec la Turquie et les deux formations stambouliotes tenteraient de l'attirer au sein de leur effectif. Certains de ses partenaires de sélection essaieraient de le convaincre de relever le challenge proposé par leur équipe. Le milieu offensif est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM qui réfléchirait certainement s'il recevait une offre ferme pour son transfert.



Auteur d'une grosse saison l'an passé (13 buts et 6 passes décisives en 47 matchs), Cengiz Under parait davantage à la peine avec Igor Tudor. Le natif de Balikesir n'a pas inscrit le moindre but en 20 apparitions, toutes compétitions confondues.