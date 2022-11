Mercato : Gerson vers la Liga ou la Premier League ?

Gerson pourrait finalement rebondir en Premier League ou en Liga. Trois équipes auraient fait connaitre leur intérêt à l'OM, dont West Ham et Séville. Les Hammers pourraient passer outre le fait d'avoir été agacé par son attitude, ces derniers jours.





D'après les éléments recueillis par Goal Brésil, Gerson ne rejoindra pas Flamengo, ces prochaines semaines. L'OM aurait été très agacé par son comportement et exclurait de le laisser partir pour la formation de Rio. La divulgation d'un accord par son père et agent aurait également compromis son possible départ pour la Premier League, où West Ham s'intéresserait à lui. Comme les dirigeants phocéens, les décideurs des Hammers auraient été irrités par l'attitude du milieu de terrain. Les discussions ne seraient toutefois pas rompues, alors que la formation londonienne pourrait l'associer à Lucas Paqueta. Enfin, en Espagne, le FC Séville et un autre club auraient aussi avancé leurs pions pour le faire venir. Le feuilleton Gerson ne fait que commencer...



Après avoir envisagé un retour au Brésil, le Marseillais serait ouvert à l'idée de rejoindre l'Angleterre ou l'Espagne. Sous contrat jusqu'en 2026, le joueur pourrait partir pour une vingtaine de millions d'euros.