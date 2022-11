Guendouzi : "Le coach sait qu'il aura besoin de moi"

Présent en conférence de presse, le milieu de l'OM s'est exprimé sur son rôle en équipe de France.





Malgré l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, forfait pour le Mondial, Mattéo Guendouzi n'est pas un titulaire en puissance dans l'esprit de Didier Deschamps. Pour autant, l'ancien Gunner estime que le sélectionneur des Bleus peut avoir besoin de lui durant la compétition : "Le coach sait qu'il peut m'utiliser à plusieurs postes au milieu de terrain. Je ne pense pas que j'irai me mêler non plus aux attaquants, ou milieu gauche ou à ces postes-là, mais le coach sait qu'il aura besoin de moi à certains postes et je répondrai présent, peu importe le poste. Il sait, en tout cas, que dans les trois du milieu de terrain, il pourra m'utiliser. Quand on est compétiteurs, on a tous envie de débuter les matchs ou d'entrer en cours de jeu, mais on est tous la pour le même objectif qui est d'aller le plus loin possible et de gagner cette Coupe du Monde. Il n'y a pas vraiment d'état d'âme, on est là pour défendre nos couleurs, c'est d'abord le collectif avant de penser à sa personne. Tout le monde est sur la même longueur d'onde dans l'équipe."



Derrière Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Youssouf Fofana dans la hiérarchie, Mattéo Guendouzi devrait tout de même avoir sa chance durant cette Coupe du Monde grâce notamment à sa faculté à se projeter vers l'avant.