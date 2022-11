Hyères-OM pourrait se jouer à Mayol, malgré le manque de sécurité

Hyères cherche une enceinte susceptible d'accueillir la rencontre face à l'OM, en Coupe de France. Mourad Boudjellal aurait déjà obtenu l'accord du maire de Toulon pour le Stade Mayol. Un choix qui pose de grosses questions en ce qui concerne la sécurité...





Les matchs Toulon-OM des années 80 et 90 figurent parmi les plus tendus de l'histoire olympienne. La rivalité avec les Toulonnais n'a pas faibli, bien que le club végète dans les divisions inférieures. Le Stade Mayol est aujourd'hui très loin d'être adapté pour recevoir des rencontres de haut niveau. L'enceinte est configurée pour le rugby et ne compte notamment plus de grillage pour empêcher les fans d'aller sur le terrain.





"Il faudrait 500 vigiles pour empêcher les gens d'entrer sur le terrain"

Cela n'empêche pas Mourad Boudjellal d'envisager d'y accueillir l'OM. Le président de Hyères aurait même obtenu l'accord du maire de Toulon pour son utilisation. Une information qui fait bondir Alain Revello : "Pour moi, matériellement, c'est impossible. Le stade a été reconfiguré pour le rugby. Il n'y a plus de grillages, plus de protections. Il faudrait 500 vigiles pour empêcher les gens d'entrer sur le terrain. Vous pouvez franchir le mur en béton pour aller sur la pelouse sans problème. Si la Fédé décide de programmer ce match-là à Mayol, c'est du suicide ! Pourquoi ne pas jouer à Bon Rencontre ?", a-t-il lancé à La Provence.



Les supporters marseillais se déplaceraient certainement en nombre. La FFF devra trancher.