Equipe de France : Veretout buteur en amical

Jordan Veretout a inscrit l'un des buts de l'équipe de France, lors d'un match amical disputé contre Al Markhiya.





Mercredi, les Bleus qui n'ont pas joué contre l'Australie ont affronté Al Markhiya, au Qatar, en amical. La formation "B" des Bleus s'est imposée 4-0. Marcus Thuram a inscrit un doublé, tandis qu'un joueur de l'OM s'est illustré : Jordan Veretout, qui était en grande forme avant la trêve, y est allé de son but.



Pour rappel, deux joueurs de l'OM figurent dans la sélection de Didier Deschamps : Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Deux anciens phocéens sont également dans le groupe : Steve Mandanda et William Saliba.