Mercato : le vrai tarif attendu par l'Atalanta pour Malinovskyi

En fin de contrat en juin 2023, Ruslan Malinovskyi ne sera pas bradé par ses dirigeants. Selon le journaliste spécialisé sur l'Atalanta Fabio Gennari, le club italien attend 7 millions d'euros plus un pourcentage à la revente pour laisser filer l'international ukrainien. L'ensemble des exigences équivaudrait à une somme comprise entre 15 et 18 millions d'euros. Tottenham et l'OM constitueraient bien les pistes les plus sérieuses pour sa signature.



Ruslan Malinovskyi est lié à Marseille depuis le mercato estival. Certains autres médias italiens affirment que le joueur est plutôt en passe de rejoindre Tottenham, qui dispose de plus de moyens.