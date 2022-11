Mercato : la bataille se précise pour Thuram

Marcus Thuram devrait bien quitter le Borussia Mönchengladbach, lors du mercato de janvier. La lutte pour sa signature opposerait l'Inter Milan et l'OM.





Selon les publications de la Gazzetta dello Sport, le Borussia Mönchengladbach a bien décidé de laisser partir Marcus Thuram, lors du mercato hivernal. La formation de Bundesliga attendrait 10 millions d'euros pour laisser filer l'attaquant de l'équipe de France. Trois clubs auraient manifesté de l'intérêt : le Bayern Munich, l'Inter Milan et l'OM. Le club bavarois n'aurait toutefois pas l'intention de bouger, ces prochaines semaines, et la bataille devrait opposer les Nerazzurri aux Phocéens. Le média insiste sur le fait que le joueur privilégie la piste italienne.



Âgé de 25 ans, Marcus Thuram totalise 13 buts et 4 passes décisives en 17 apparitions, cette saison. Son contrat est censé prendre fin en juin prochain.