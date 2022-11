Stade Orange Vélodrome : deux records cette saison

L'OM a communiqué ses chiffres concernant la fréquentation du Stade Orange Vélodrome. Le record d'abonnés a été battu. Celui de l'affluence moyenne devrait également être surpassé.





Sur les réseaux sociaux, l'OM a révélé avoir enregistré 45 000 abonnés, durant l'intersaison. Un nombre jamais atteint : le précédent record remontait à la saison 2003-2004, avec 44 000 sésames écoulés. Depuis le début de l'exercice, les Phocéens ont joué à 11 reprises dans une enceinte à guichets fermés (8 matchs de L1 et 2 de Ligue des Champions). Mieux, depuis mai 2022, les Olympiens totalisent 14 rencontres consécutives à guichets fermés. L'affluence moyenne est pour l'instant de 62 469 spectateurs par match, soit le record absolu.



Au classement des affluences moyennes de Transfermarkt, l'OM pointe à la 8e position en Europe (et à la 9e place dans le monde). Seuls le Barça, le Borussia Dortmund, le Bayern Munich, Manchester United, le Milan AC, l'Inter Milan et West Ham font mieux.