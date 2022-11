Dembélé : "L'ambiance, ce n'est pas le Vélodrome"

En conférence de presse, Ousmane Dembélé a été invité à réagir à l'ambiance dans les stades qataris durant cette Coupe du Monde.





Présent en conférence de presse au lendemain de la victoire des Bleus face à l'Australie, Ousmane Dembélé a livré ses impressions sur la timide ambiance du stade Al Janoub : "Ce n'est pas le Vélodrome ou le Borussia Dortmund. Mais ça va, on entendait nos supporters nous encourager, derrière le but. On était très content de leur soutien, on va en avoir besoin pour aller jusqu'au bout."



Leader du Groupe D, l'Équipe de France disputera son deuxième match face au Danemark samedi, à partir de 17h.