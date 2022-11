Abardonado : "L'Équipe de France peut aller très loin"

Pour le média du club, Jacques Abardonado a livré ses impressions sur le début de Coupe du Monde de l'Équipe de France.





Depuis le départ de Jorge Sampaoli, Jacques Abardonado occupe le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe de National 3. Dans une interview accordée au site officiel du club, l'ancien défenseur est revenu sur la victoire des Bleus face à l'Australie : "Sincèrement, quand j'ai vu le début de match, entre la blessure d'Hernandez et le premier but, je me suis dit que ça commençait très mal. Ce sont des facteurs qui pourraient être le signe d'une coupe du monde compliquée. Les Bleus ont eu la capacité de réagir parce qu'ils ont une équipe très forte. Sur le banc de touche, il n'y a que des titulaires en puissance dans de grands clubs européens. Ils ont une attaque fantastique. Griezmann a évolué en milieu relayeur entre les milieux et les offensifs, il a toutes les qualités pour faire, à ce poste en 4-3-3, une grande compétition. Techniquement, il est très bon, il sent le jeu, il peut faire le lien entre les milieux et les attaquants. Il peut être un joueur décisif. L'équipe de France peut aller très loin."



Il s'est ensuite exprimé sur les deux Olympiens de l'effectif, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout : "ce sont des joueurs de qualité et l'équipe de France a besoin de tels joueurs : avec un gros coffre, capable de faire beaucoup de courses, bon techniquement et avec une bonne mentalité. J'espère qu'ils auront du temps de jeu pour montrer leurs qualités."