Boudjellal : "Longoria a redressé le club"

Alors que son club d'Hyères affrontera l'OM en Coupe de France, le président Mourad Boudjellal est revenu sur l'épisode du rachat de l'OM et a salué le travail de Pablo Longoria.





Hasard du tirage, Mourad Boudjellal va croiser la route de l'Olympique de Marseille début janvier puisque le FC Hyères, club dont il est le président, va défier l'OM en 32es de finale de la Coupe de France. Une affiche qui ravit le natif d'Ollioules : "C'est magique parce que l'OM, c'est un club mythique. J'ai été élevé et j'ai adoré l'OM de Bernard Tapie. Et puis j'ai été élevé avec l'OM de Carnus et Skoblar et Magnusson donc ça me paraissait incroyable de jouer ce vrai OM. C'est magique, c'est la magie de la coupe de France."



L'occasion pour l'ancien boss du RC Toulon de revenir également sur l'épisode du rachat où il était associé à Mohamed Ayachi Ajroudi : "Je n'ai jamais voulu racheter l'OM, je n'en ai pas les moyens. C'était Monsieur Ajroudi. C'est un clin d'oeil, mais pour moi, c'est du passé et surtout qu'aujourd'hui Longoria fait plutôt du bon boulot. Il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'il n'a pas redressé le club. Il les a amenés en Coupe d'Europe alors avec des hauts et des bas, mais le boulot est fait et il n'y a absolument rien à dire."