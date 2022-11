Rami : "Veretout sait jouer, prendre et donner des coups"

Adil Rami a changé d'avis sur Jordan Veretout. Le défenseur de Troyes a apprécié ses prestations avec l'OM.





Interrogé par Le Parisien, Adil Rami a donné son sentiment sur Jordan Veretout. L'ancien défenseur phocéen a aimé sa première partie de saison : "J'ai eu des doutes sur lui. Il me semblait trop doux. Mais ses matchs avec l'OM m'ont fait changer d'avis. C'est le type de joueur qu'on sous-estime. Il sait jouer, prendre et donner des coups", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "C'est un détail, mais voir son visage tout rouge à la fin des matchs me plaît bien, car cela prouve qu'il ne sait pas s'économiser. Il peut être une des surprises du Mondial."



Âgé de 29 ans, Jordan Veretout a pour l'instant disputé 21 matchs, inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives avec l'OM. Son contrat porte jusqu'en 2025.