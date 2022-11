Mercato : du nouveau pour Malinovskyi

Tottenham ferait la course en pole pour recruter Ruslan Malinovskyi (Atalanta). L'OM paraît en difficulté sur son dossier.





Selon les renseignements obtenus par Sport Mediaset, la course à la signature de Ruslan Malinovskyi est mal engagée pour l'OM. L'international ukrainien figurerait toujours sur les tablettes de Tottenham, qui aurait pris de l'avance sur ses concurrents. Les Spurs disposent de gros moyens, d'autant qu'ils pourraient se séparer de Son Heung-min, dans les prochains mois. Pablo Longoria et ses conseillers devront vraisemblablement se tourner vers d'autres solutions pour compenser la blessure d'Amine Harit et le départ de Gerson.



En fin de contrat en juin 2023, Ruslan Malinovskyi a été peu utilisé durant la première partie de saison. L'Inter Milan serait également à l'affût pour le faire signer.