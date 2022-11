Deschamps : "Le premier match est toujours important"

Didier Deschamps a livré son analyse de la rencontre France-Australie (4-1). Le sélectionneur se réjouit du comportement de ses troupes.





En conférence de presse, Didier Deschamps a commenté la prestation réalisée par ses joueurs face à l'Australie. Il regrette le but encaissé en première période : "Sincèrement, je pense qu'on avait bien entamé les premières minutes, avec deux trois bons enchaînements. Malheureusement, on prend ce but évitable qui nous a refroidis. Mais l'équipe a bien réagi en égalisant et en prenant l'avantage, même s'il y a eu une frayeur en fin de première mi-temps", a déclaré le sélectionneur.





"C'est une très belle entame pour nous"

Le technicien basque a apprécié la seconde mi-temps : "En seconde on a eu beaucoup de maîtrise, on a obligé l'Australie à défendre, on a eu énormément de situations et d'occasions. On a marqué quatre buts, c'est bien, même si on aurait pu en marquer plus. C'est une très belle entame pour nous. Le premier match est toujours important, donc bravo à mes joueurs. Ils ont su répondre présents dans la difficulté", a-t-il poursuivi.



La prochaine rencontre des Bleus est programmée contre le Danemark, le 26 novembre (17h00).