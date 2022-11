France 4-1 Australie : les Bleus démarrent par un large succès

L'équipe de France disputait son premier match de la Coupe du monde, ce mardi. La formation coachée par Didier Deschamps s'est imposée 4-1 contre l'Australie.





Les Bleus avaient rendez-vous avec l'Australie, ce mardi, pour le compte de la 1re journée de la phase de poules de la Coupe du monde. La formation de Didier Deschamps a profité d'un but d'Adrien Rabiot (27e), d'un doublé d'Olivier Giroud (32e et 71e) et d'un but de Kylian Mbappé (68e) pour s'imposer 4-1. Craig Goodwin avait pourtant ouvert le score pour les Australiens.



Dans l'autre rencontre du groupe, le Danemark a concédé le nul face à la Tunisie. Les Bleus sont donc en tête et idéalement placés pour la suite.