Mercato : Luis Suarez poussé vers la sortie ?

Sur BFM Marseille, Florent Germain a expliqué que les dirigeants olympiens cherchaient une porte de sortie à Luis Suarez.





Si Pablo Longoria a réalisé plusieurs bons coups lors des différents mercatos, Luis Suarez n'est clairement pas à placer dans cette liste. Arrivé pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros, l'ancien joueur de Grenade a montré qu'il n'avait tout simplement pas le niveau pour jouer à l'OM lors de ses rares apparitions.



Au point que les dirigeants marseillais souhaiteraient s'en débarrasser comme l'expliquait Florent Germain sur BFM Marseille : "Si l'OM trouve une solution pour Luis Suarez, ils le prêteront ou ils le vendront. Javier Ribalta et Pablo Longoria le voyaient devant Bamba Dieng. Ils se sont fait à l'idée que très clairement que Luis Suarez ne faisait pas l'affaire, qu'il avait trop de lacunes techniques. Et cet hiver, s'ils trouvent une solution, ils vont essayer de se séparer de Luis Suarez."



Et d'après le média espagnol El Desmarque, le Colombien figurerait dans les petits papiers de Saragosse, actuel 16ème de deuxième division espagnole. Déjà prêt par Watford lors de la saison 2019-2020, il y avait inscrit 19 buts en 39 matchs. Une chose est sûre, Suarez ne figure plus dans les plans d'Igor Tudor qui n'a disputé que 13 petites minutes lors des huit derniers matchs.