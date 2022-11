Rami : "Contre Tottenham, j'étais dégouté"

Interrogé par La Provence, Adil Rami a avoué qu'en bon supporter, il continuait de regarder les matchs de l'OM.





Même si son départ forcé lui reste toujours en travers de la gorge et qu'il garde une rancoeur tenace envers Jacques-Henri Eyraud comme il l'a lui-même confié récemment, Adil Rami n'en a pas perdu son affection pour l'OM pour autant.



Dans un entretien accordé à La Provence, le défenseur central de l'ESTAC a avoué qu'il avait gardé son côté supporter et qu'il regardait les matchs des joueurs de Tudor dès que possible : "Je les regarde dès que je peux. Là, j'ai kiffé le match à Monaco, même si la blessure d'Amine Harit m'a touché. Avec mes potes, on est tous fans de l'OM. Bon, parfois, on les insulte, mais c'est parce qu'on a envie qu'ils gagnent, qu'on n'arrive pas à les comprendre. Contre Tottenham j'étais dégouté, j'aurais aimé qu'ils aillent en Ligue Europa. Avoir l'humilité de jouer cette compétition et faire vivre des émotions à leurs supporters. Ils auraient pu être un peu plus malins et faire un peu plus attention à ne pas prendre ce dernier but"



Le champion du monde 2018 occupe le rôle de consultant le temps de la Coupe du Monde.