Mercato : Atalanta voulait un Olympien contre Malinovskyi

Alors que l'Olympique de Marseille espère recruter le milieu offensif Ruslan Malinovskyi, son club, Atalanta, avait une solution.





D'après les informations relayées par la Gazzetta dello Sport, la formation italienne, 6e de Serie A, envisageait de proposer à l'OM un échange entre le Marocain Amine Harit, 25 ans, et l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi, 29 ans. La longue et grave blessure du milieu offensif de l'OM, face à l'AS Monaco, a gâché le plan de la Dea, que le club phocéen n'aurait pas forcément accepter ce deal.



Le 4e de L1 s'intéresse à Ruslan Malinovskyi, mais ce dernier est en fin de contrat en juin 2023 avec l'Atalanta, alors qu'Amine Harit a un bail avec l'OM jusqu'en 2027 à partir de l'été prochain, quand le Marocain sera définitivement un joueur marseillais à la fin de son prêt. Certes, la valeur marchande de l'Ukrainien est actuellement supérieure (18M d'euros) selon Transfermarkt à celle de l'ancien joueur de Schalke 04 (14M d'euros), mais Amine Harit est plus jeune et peut encore développer son potentiel, et donc sa valeur, alors que Ruslan Malinovskyi a a priori atteint son zénith ou en est très proche. Un échange entre les deux joueurs n'aurait donc pas nécessairement été à l'avantage de l'OM.



Pisté par Tottenham et l'Inter, l'international ukrainien (51 sélections) a joué 14 rencontres cette saison, pour 1 but et 2 passes décisives.