Nasri rend hommage à Diouf et Acariès

L'ancien Marseillais Samir Nasri a évoqué sur Canal+ Pape Diouf, l'ex-président de l'OM, et Louis Acariès, qui fut le conseiller de Robert-Louis Dreyfus.





L'ancien milieu offensif de 35 ans, aujourd'hui à la retraite, a raconté dans l'émission En aparté la maladie qui l'a touchée en 2007, une méningite virale. Celle-ci l'a éloigné des terrains plusieurs semaines : "C'est ce qui m'a façonné en tant qu'homme et que joueur. J'ai appris qu'en fait dans ce milieu, on a plus des copains de travail que de véritables amis. (...) Ça m'a permis de mettre une carapace. Après, je ne voulais plus m'ouvrir aux gens pour ne pas être déçu. (...) Il y a deux personnes qui m'ont marqué et que je n'oublierai jamais : c'est Pape Diouf et Louis Acariès. Ils m'ont envoyé des fleurs chaque jour à l'hôpital, ils ont appelé mes parents pour prendre de mes nouvelles. Je ne l'ai jamais oublié."



Formé à l'OM, Samir Nasri y a joué de 2004 à 2008, avant de passer par Arsenal, Manchester City, Séville, Antalyaspor, West Ham et Anderlecht.